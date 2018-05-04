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  4. 04 Mayıs 2018 11:28

Kamu çalışanına 4 müjde

Hükümet emekliye ikramiye müjdesinin ardından, kamu çalışanlarının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor

Kamu çalışanına 4 müjde
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Kamuda çalışan binlerce sözleşmeli personelin (4B) izin hakları iyileştiriliyor. İzin süreleri uzatılacak, bir sonraki yıla devredilebilecek. Taşeron düzenlemesi ile geçici personel statüsünden (4C) 4B'ye geçen personelin maaş takviminde de eşitlik sağlanıyor.

ÇİFT MAAŞ YATACAK

Geçiş yapan 4C'liler de artık maaşını peşin alacak. Düzenleme yürürlüğe girdiği ay hesaplarına çift maaş yatmış olacak. Memur anne babalara yarı zamanlı çalışma hakkı veren düzenlemeye ilişkin de Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu Bakanlar Kurulu'na sunum yapacak.

ASGARİ ÜCRETLİYE 2 BİN 400 LİRA

Kamuya geçen taşeron personelin hem geliri arttı hem de özlük hakları iyileşti. Devlet kadrosuna geçenlere ikramiye ödenecek. Asgari ücretliye 2 bin 400, 2 bin lira maaş alana da 3 bin lira verilecek.

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