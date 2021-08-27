KESK iş bırakıyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), bugün iş bırakma eylemi yapacak. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “KESK olarak, 20 milyonluk devasa bir kitleye sefalet, yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu mutabakatı kabul etmiyoruz.” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, bugün iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Zam oranlarının altına imza atan Memur-Sen’e tepki gösteren Bozgeyik, “KESK olarak yaptığımız çağrılar, kamu emekçilerini ve emekliklerini daha da mağdur edecek yeni bir ‘satış’ sözleşmesine onay verilmemesi yönündeki uyarılarımız, ‘yetkili’ konfederasyon tarafından yok sayılmıştır. Biz her şeye rağmen sendika-konfederasyon olmanın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmekle görevli olduğumuz 5,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisinin sesi olmayı sürdüreceğiz. Bu görev ve sorumluluğun bir adımı olarak tüm kamu emekçilerini, kendilerine dayatılan sefalet-yoksulluk ve güvencesizlik mutabakatına karşı tepkilerini göstermek üzere üretimden gelen gücümüzü kullanmaya, 27 Ağustos 2021 Cuma günü bir günlük hizmet üretmeme eylemine katılmaya çağırıyoruz. Bizleri yıllardır siyasi iktidarın ve yine bu iktidarın Hakem Kurulu’nun iki dudağı arasından çıkacak kararlara mahkûm eden mevcut sisteme karşı, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek toplu sözleşme sistemi için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

İŞTE İL İL YAPILACAK EYLEMLER

Ankara, Eğitim Sen Ankara Şubeleri, saat 12.30, Ankara 5 No’lu Şube önü, basın açıklaması

Ankara, Büyükşehir Belediyesi Önü, 12.30

Ankara 12.00 – SGK (Mithatpaşa)

Ankara 11.00, Yenişehir PTT önü

Adana – 11.30 – Abidin Dino Parkı

Adıyaman – 12.00 – Demokrasi Parkı

Aydın, saat 12.30 Atatürk Kent Meydanı, basın açıklaması

Antalya, KESK Antalya Şubeler Platformu, saat 14.00 Attalos Meydanı, basın açıklaması

Alanya Basın Açıklaması Eğitim Ar. Hast. 12:30 Aile Hek.

Ayvalık, 12.45, Cumhuriyet Meydanı

Batman – 11.45 – Eğitim Araştırma Hastanesi

Bursa – 11.30 – Fomora Meydanı

Bartın, KESK Şubeler Platformu, saat 13, Bartın eski belediye önü, basın açıklaması

Bolu, saat 17.00 İzzet Baysal Anıtı Önü, basın açıklaması

Bandırma, 18.00, Cumhuriyet Meydanı

Çanakkale, KESK Şubeler Platformu, saat 12.30 Truva Atının önü, basın açıklaması

Denizli, saat 12.30, Candoğan Parkı basın açıklaması

Dersim, saat 12.30, Seyit Rıza Meydanı, basın açıklaması

Düzce Basın Açıklaması Atatrük Dev. Hast.

Diyarbakır, KESK Şubeler Platformu, saat 12.00 Maliye önü, basın açıklaması

Eskişehir – DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Önü

Hatay Basın Açıklaması Köprübaşı 15:00

Gaziantep Vergisi Dairesi Başkanlığı önü. Saat 12.00

İstanbul, KESK Şubeler Platformu, saat 12.30 Çapa Hastanesi önü, basın açıklaması

İst Aksaray Şb Basın Açıklaması Cerrahpaşa Tıp Fak. 12:30

İstanbul, 09.30 Ataşehir Posta Dağıtım önü

İzmir, KESK Şubeler Platformu, saat 12.00 Konak İBB önü, basın açıklaması

İskenderun, KESK Şubeler Platformu, saat 12.00, Eski Bit Pazarı

Kocaeli – 13.00 – İzmit İnsan Hakları Parkı

Kayseri, saat 12.30, Kayseri Meydan, basın açıklaması

Kırıkkale, saat 17.30 Cumhuriyet Meydanı, basın açıklaması

Kırklareli, KESK Şubeler Platformu, saat 13.00 Öğretmenevi önü, basın açıklaması

Malatya, saat 12.00, tren garı önü, basın açıklaması

Manisa – 12.30 – Celal Bayar Üniversitesi Hastane önü

KESK Mardin, saat 12:30 Sgk önü

Mersin, saat 12.30, Özgür Çocuk Parkı, basın açıklaması

Muğla, saat 12.30, Sınırsızlık Meydanı, basın açıklaması

Muğla Fethiye Basın Açıklaması Devlet Hast. 12:30

Ordu, saat 14.30, KESK Ordu Şubeler Platformu binası, basın açıklaması

Sakarya, KESK Şubeler Platformu, saat 16.00 AKM önü, basın açıklaması

Sivas, saat 14.00 Sivas Cumhuriyet Meydanı, basın açıklaması ve oturma eylemi

Samsun Basın Açıklaması Adliye Önü 11:30

Tokat, saat 14.00, yeraltı çarşısı üzeri, basın açıklaması

Van, KESK Şubeler Platformu, saat 12.00, Feqiyê Teyran Parkı, basın açıklaması

Şanlıurfa Basın Açıklaması Ahmet Bahçıvan İş Mrk 17:30

Zonguldak – 17.30 – Madenci Anıtı