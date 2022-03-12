Milyonlarca çalışana 2.500 TL - 5.000 TL arasında zam geliyor

Yüzbinlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren haber açıklandı. Sağlık çalışanlarının özlük halklarına yönelik düzenlemeyle birlikte doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe ve şoförlerin maaşlarına 2.500 TL'den 5.000 TL'ye kadar zam gelmesi bekleniyor.

Pandemik salgın olan koronavirüs hastalığında şüphesiz en ağır yükü çeken sağlık çalışanları oldu. Gece gündüz demeden çalışan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarıyla ilgili en sonunda güzel haber geldi. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik çalışmanın sonuna gelindiğini söyledi. 14 Mart Tıp Bayramı'nın nasıl kutlandığını hep birlikte görelim diyerek de müjdeli haberi vermişti.

Düzenleme sağlık çalışanlarının ek göstergelerinde dğeşiklik yapılarak hayata geçirilecek. Bu değşiklikle uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin lira, pratisyen hekimlerin ise maaşlarına 2 bin 500 lira olarak yansıması bekleniyor.

Aile hekimleri sözleşmeli olduğu için onlar ile ilgili düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılabileceği belirtiliyor. Daha önce TBMM'ye sunulan ancak beklemeye alınan teklifte hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü gibi diğer sağlık çalışanlarına yönelik bir düzenleme yer almıyordu. Düzenleme ile onlara dönük de maaş artışları olacak.

Emekli maaşlarına da yansıyacak

Bu grupta yer alan sağlık çalışanlarının maaşlarının ise 400-500 lira arasında artması bekleniyor. Düzenlemeden üniversite hastanelerinde görev alan sağlık çalışanlarının da yararlanması sağlanacak. Maaş artışı ek göstergeler ile yapıldığı için bu artış emekli maaşlarına da yansıyacak.