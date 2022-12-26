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Sağlık Bakanlığı bin 468 hükümlü işçi alacak

Sağlık Bakanlığı bin 468 hükümlü işçi alacak
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Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacağını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.
Adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

Etiketler sağlık bakanlığı tmy hükümlü çalışan personel kadro
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