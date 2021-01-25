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  4. 25 Ocak 2021 18:08

Yozgat Bozok Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı tarafından yayınlanan duyuruya göre Yozgat Bozok Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alınacak
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Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personeller alınacaktır.

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