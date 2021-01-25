Yozgat Bozok Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alınacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personeller alınacaktır.