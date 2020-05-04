Yüzbinlerce işçinin beklediği ikinci tediye ödemesi yapılıyor

Kamuda çalışan ve sayıları 500 bini bulan işçilerin ilave 2020 tediye (ikramiye) ödeme takvimi daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2061 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında belli olmuştu. Kamuda işçi statsüsünde olanlara ödenen tediye ödemeleri pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Kamu çalışanları ikinci tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

ÖDEMELER 22 MAYIS'TA

Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. 26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor. Ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçi 2020 yılında 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Böylece en düşük brüt ikramiye 5 bin 101 lira 20 kuruş olacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası Ocak ayında yatırılmıştı. İkinci taksit ise 22 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine bu ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık’ta ödenecek.



TEDİYE NASIL HESAPLANIYOR?



İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor.