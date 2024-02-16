Çarşıda, pazarda, markette fiyatlar ucuzlayacak sananları TÜİK yalanladı

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 Ocak'a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı. Tarımda üretici enflasyonundaki yükseliş "çarşıda, pazarda, markette fiyatlar düşecek sananları" bir kez daha yalanladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ocak'a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Buna göre; tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,85 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,85 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,85 artış gerçekleşti.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %57,85, aylık %3,85 arttı

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %3,85 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,85 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %61,85 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,45 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %9,26 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %11,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %0,69 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %8,51 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %4,06 artış gerçekleşti.

Sektör ve ana gruplara göre Tarım-ÜFE ve değişim oranları, Ocak 2024

Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ocak 2024

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %154,68 ile yağlı meyveler oldu.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %26,11 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2024