Cep telefonu faturalarına dev zam gözüktü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 1 Nisan'da açıklayacağı tavan fiyat ücretinin ardından, operatörlerin yeni tarife ve paket fiyatlarına da zam yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl milyarlarca liralık satış geliri elde etmesine rağmen bu yıl fiyatlarını enflasyon üzerinde artıran mobil operatörler ücretlere yaklaşık yüzde 150 oranında zam yansıttı.

Sabah'ın aktardığına göre, BTK tarafından 1 Nisan'da açıklanacak yeni azami ücret tarifesi sonrası da operatörlerin yeni tarife ve paket fiyatlarına zam yapması bekleniyor.

BTK, operatörlerin konuşma ve SMS ücretlendirmesine her yıl nisan ve ekim olmak üzere 6 ayda bir yayınladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" ile tavan sınırlaması getirirken, internet ücretleri için ise Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde serbest piyasa koşulları işletiliyor.

Bu sebeple operatörler esas zamlı tarifeleri internet paketleri için uyguluyor.

Ekim 2023'te yurtiçi aramanın dakikasını 2.45 TL, yurtdışı aramanın dakikasını 24.57 TL ile sınırlayan BTK, yurtiçi SMS fiyatını ise 1.75 TL olarak belirlemişti. Şimdi 1 Nisan'da konuşma dakika ve SMS tavan fiyatlarının artırılması beklenirken, bu tarihten sonra taahhüdünü uzatmak isteyenler yeni zamlı paketlerle karşılaşabilecek.

Bu nedenle taahhüdü yaklaşanların zamdan etkilenmemek için yeni tarife ve paket taahhüdünü 1 Nisan'a kadar yapması gerekiyor.

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Sabah Gazetesi