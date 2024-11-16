Denizbank'tan Q Yatırım Bankası'na transfer
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Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu görevinden ayrıldı. Aydoğdu, Q Yatırım Bankası'nın yeni Genel Müdürü oldu.
Denizbank’tan KAP’a yapılan açıklamada Bankanın Toptan Bankacılık Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun bugün itibarıyla görevinden ayrıldığı belirtildi.
Q Yatırım Bankası Genel Müdürlüğü görevine gelen Aydoğdu finans alanında hizmet veren diğer grup şirketlerini de yönetecek.
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