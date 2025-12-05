  1. Anasayfa
  Dev gayrimenkul şirketinin Borsa'da halka arzına onay!

Güncelleme:

Zeray İnşaat'ın GYO dönüşümü sonrası beklenen halka arz süreci başlıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzını resmen onayladı. Hisse başı 13,00 TL fiyattan gerçekleşecek halka arzın detayları ve onaylı izahname bilgileri netleşti.

Borsa İstanbul'da gayrimenkul sektörünün yeni oyuncusu Zeray GYO için geri sayım bitti. SPK'nın 4 Aralık 2025 tarihli bülteninde yayınlanan onaya göre şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle halka açılıyor.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Zeray GYO payları 13,00 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

Şirketin halka arzında toplam 156.800.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirilecek. Dağılım şu şekilde onaylandı:

Sermaye Artırımı (Bedelli): 116.000.000 Lot (Şirket kasasına girecek)
Ortak Satışı (Zekeriya Zeray): 40.800.000 Lot
Toplam Lot: 156.800.000 Lot

Hisse başı 13,00 TL fiyattan hesaplandığında, Zeray GYO halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 Milyar 38 Milyon TL olarak gerçekleşecek.

 SPK onayının gelmesiyle birlikte şirketin "Onaylı İzahnamesi"nin KAP'ta yayınlanması bekleniyor. Talep toplama işlemlerinin önümüzdeki hafta içi (Çarşamba-Perşembe-Cuma gibi) yapılması öngörülüyor. Kesin tarihler açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri büyük oranda büyüme odaklı kullanacak. Taslak izahnamede belirtildiği üzere fonun %65-%75'lik kısmının devam eden projelerin maliyetlerine, %20-%30'luk kısmının ise yeni arsa ve proje yatırımlarına ayrılması planlanıyor.

 

