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Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Dolar kuru 16 lira seviyesini aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesini görürken Euro da, altın fiyatlarındaki değişim bugün de baş döndürdü. geçti. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası işte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Yüksek enflasyon, artan jeopolitik riskler, rekor seviyesindeki negatif reel faize karşın etkisizleştirilen para politikası dolar/ TL'nin ateşini yükseltti. Mayıs ayı itibariyle yükselişe geçen dolar/TL yüzde 20'nin üzerinde yükseliş yaşadı.  Dolar 20 Aralık'tan beri ilk kez 16 seviyesini gördü. Analistler enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının sürmesine neden olduğunu belirtiyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı ve yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttuğunu açıkladı. Yıllık enflasyonun yüzde 69.97'ye yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB, geçen ay olduğu gibi bu ay da politika faizinde değişikliğe gitmedi.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Merkez Bankası bir sonraki faiz toplantısını 23 Haziran 2022'de gerçekleştirecek. Faiz kararına ilişkin Reuters anketine katılan 15 ekonomistin tamamı Mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşündeydi.

İşte TCMB'nin faiz kararı sonrası piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,36 TL'den başlayan ve 16,44 TL seviyesini gören Dolar 16,28 TL'den, 17,50 TL'den başlayan 17,66 TL'ye kadar yükselen Euro 17,48 TL'den, 20,59 TL'den başlayan 20,79 TL'yi gören Sterlin ise 20,51 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,39 lira, avronun satış fiyatı ise 17,51 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.853 Dolar'dan, Gram altın 969/970 TL'den, Çeyrek altın 1.559/1.560 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.413/6.414 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş ise 11,56 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar
 
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 29 bin 95 dolar, Ethereum ise bin 826 dolardan işlem görüyor.  

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Brent petrol fiyatları yatay seyir devam ediyor.

Dün kapanışı 111 dolar seviyesinde yapan Brent petrol, uluslararası piyasada 26 Mayıs 2022 sabahında 111,48 dolardan işlem görüyor.

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