Dünyanın en büyük ihalesine Danıştay'dan onay çıktı

Ankara İzmir hızlı tren projesi 2 milyar 163 Euro’ya ERG inşaata verilmişti. İhaleye itiraz edildi, ancak Danıştay'dan onay çıktı.

Ankara-İzmir hızlı tren projesinin ihalesi ekim 2020'de pazarlık usulüyle yapılmış, ERG inşaat 2 milyar 163 Euro'ya yani yaklaşık 22 milyar liraya ihaleyi kazanan firma olmuştu.

İhale sonucunun arından Ege Gökmen İnşaat, ihalenin ardından mahkemeye başvurmuş, Ulaştırma Bakanlığı tarafından ERG inşaata verilen milyarlık projenin yapım işinin durdurulmasını istemişti.

İtiraz dilekçesinde, 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 7. maddesi kapsamında 4734 sayılı kanun'un 3/C maddesi uyarınca 06/10/2020 tarihinde gerçekleştirilen "Ankara İzmir yüksek hızlı tren hattı yapımı işi" ihalesinin iptali cümlesi yer almıştı.

DANIŞTAY KARAR VERDİ

Ama, Ankara 5. İdare Mahkemesi Ege Gökmen İnşaatın iddialarını yerinde bulmadı.

Davacı şirketin dava açma ehliyetinin bulunmadığına karar verdi. Konu Danıştay 13’üncü dairesinde tekrar ele alındı.

Daire, 2021/920 numaralı kararı ile bir önceki mahkemenin kararını yerinde buldu.

Danıştay kararında, “İleri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir" denildi.

Böylece şu anda dünyanın en büyük ihalesi olarak görülen hazine garantili demiryolu inşaatının başlaması için hiç bir engel kalmadı.

Ege Gökmen İnşaat daha önce de benzer bir şekilde başvuru yapmış ve Bursa Hafif Metro ihalesinin iptaline yol açmıştı.

Aynı ihale yine Danıştay 13’üncü dairesi tarafından iptal edilmişti.

Ankara ile İzmir arasında yolcu ve mal taşımasını çok kolaylaştıracak olan demiryolu inşaatı ERG inşaat tarafından gerçekleştirilecek.

ERG inşaat daha önce 4 milyar euro değerindeki yap işlet devret modelli adana-pozantı karayolu ihalesi ile gündeme gelmişti.