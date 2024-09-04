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Durmak yok, sıkılaşmaya devam: Kredi kartında yeni taksit düzenlemesi

Durmak yok, sıkılaşmaya devam: Kredi kartında yeni taksit düzenlemesi
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Ekonomist Barış Soydan, şirketlerin kredi kartlarına taksitin kaldırıldığı, bireysel kredi kartlarında ise taksit sayısının 2 ile sınırlandırıldığını öne sürdü.

Yüksek enflasyon karşısında satın alma gücünü kaybedenler kredi kartlarına yüklendi.

Ayrıca faiz oranlarındaki artışa rağmen kredi kartı kullanımı yüksek seviyede kalmaya devam ederken ekonomist Barış Soydan, kredi kartlarında taksit sayısının kaldırıldığını iddia etti.

'TALEBİ DAHA DA BASKILAMAYA DEVAM'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soydan, şu ifadelere yer verdi:

"Talebi daha da baskılamaya devam: En büyük özel bankalardan birinin şirket kartlarına taksiti dün itibariyle kaldırdığı, bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığı ve toptan taksit marka tanımlı firmaların hiç bir şekilde taksit yapamayacağı haberleri geliyor."

Etiketler ekonomist Barış Soydan kredi kartı taksit
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