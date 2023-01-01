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Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahmini belli oldu

Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahmini belli oldu
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Anadolu Ajansı'nın yaptığı enflasyon beklenti anketine göre, Aralık ayında TÜFE yüzde 2.61 oranında artacak. Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42 oldu.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak Salı günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Aralık ayı enflasyon beklentisi
Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.

2023 yılı enflasyon beklentisi

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde oluştu.

Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi: Yüzde 5

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur" ifadeleri kullanılmıştı. 

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