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Ekonomiye güven endeksinde 16 ayın zirvesi

Ekonomiye güven endeksinde 16 ayın zirvesi
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekim ayı tüketici güven endeksi verileriyle birlikte Tüketici güveni ekim ayında 80,6'ya yükselerek son 16 ayın zirvesine ulaştığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 78,2 iken Ekim ayında %3,0 oranında artarak 80,6 oldu.

Böylelikle tüketicilerin ekonomiye güveni Haziran 2023'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Etiketler tüik türkiye istatistik kurumu ekonomiye güven ekonomiye güven endeksi
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