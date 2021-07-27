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Elon Musk, Doge'cileri batırdı, servetini katladı

Elon Musk, Doge'cileri batırdı, servetini katladı

Elon Musk'ın Tesla'sı, ikinci çeyrekte rekor kar elde etti. Nisan-Haziran döneminde 200 binin üzerinde araç satıldı, böylece şirketin karı ilk kez bir çeyrekte 1 milyar doları aştı.

Tesla, 2021'in ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketin net karı yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 998 artarak 1,1 milyar dolara çıktı.

YÜZDE 98'İ ARTTI

Tesla'nın net karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 104 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin karı ilk kez bir çeyrekte 1 milyar doları aştı.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artışla 11,9 milyar dolara yükseldi.

HİSSE BAŞI KARI DA YÜKSELDİ

Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,44 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,45 dolar oldu.

 

 

Etiketler elon musk doge spacex tesla bitcoin dogecoin
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