Emekli maaşı zammında işte masadaki 2 formül

Türkiye'de emekliler arasındaki maaş farkı için emekliler arasındaki isyan büyürken, en düşük emekli maaşı zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 2 farklı formülün olduğu öne sürüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ocak Çarşamba günü Aralık 2023 enflasyon rakamlarını açıklamış açıklanan enflasyon rakamlarıyla tüm memur ve emeklilerin yeni yıl maaş zamları da belli olmuştu.

Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29,78'lik enflasyon farkına hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak yüzde 49,25 zam anlamına geliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı. Memur ve memur emeklilerinin yeni yıl zammının yüzde 49,25, işçi ve esnaf emeklilerinin ise yüzde 37,57 oranında zam alacak olması emekliler arasında tartışmalara yol açmıştı. Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme geliyordu. Ancak aradaki fark 1-2 puan düzeyindeydi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çırağan Palace Kempinski'de Ortak Paylaşım Forumu'nda yaptığı konuşmada yeni asgari ücret için ''Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk'' derken emekli maaşlarıyla ilgili konuşmaması dikkat çekmişti.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre ise ekonomi yönetimi emeklilere refah payı verilmesi yönünde bir çalışma yapıyor.

Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme gelirken bu genellikle 1-2 puan düzeyinde kalıyordu. Bugün ise Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasındaki zam farkı 11.68 puanı buluyor.

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik düzenleme de 16 Ocak'ta çalışmaya başlayacak olan Meclis'in gündemine gelecek. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli aylığı olmak üzere 2 düzenleme masada olup refah payı veya seyyanen zam düzenlemesi yapılabileceği belirtiliyor. Emekliler, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep ediyor.

Diğer yandan NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in haberine göre memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık farkın giderilmesi için Ankara'da çalışmalar başladı.

Buna göre; bütçe imkanları zorlanmadan ve enflasyonla mücadele programına zarar vermeden adım atılması için çalışma yürütülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı çalışmada alternatifli planlar hazırlandı. Bu çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Çalışmada ücreti 7 bin 500 liraya tamamlanan emeklilerle ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

Bu düzenleme için bir yasal çalışma yapılması gerekiyor. Bunun için de 17 Ocak tarihi bekleniyor. Çünü TBMM 16 Ocak'a kadar tatilde olacak.

Eğer düzenleme TBMM'de de kabul görürse emeklilere maaş farkı ödenebilir.