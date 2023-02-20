Emeklilikte yaşa takılanlar şimdi de depreme takıldı!

AK Parti iktidarı tarafından 20 yıldır görmezden gelinen ancak seçim öncesi müjdesi verilip aylarca Meclis'e getirilmesi beklenen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi bu sefer de 10 ilimizi yerle bir edip, 41 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depreme takıldı. Meclis görüşmeleri askıya alındı; peki EYT'de son durum ne?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) iki günlük tatil kararı, 15 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu karara göre Meclis, 21 Şubat Salı günü çalışmalarına başlayacaktı. Ancak Elitaş resmi Twitter hesabından Meclis’in açılış tarihinin tekrar ertelendiğini duyurdu.

Elitaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olduğu vurgulanırken, TBMM çalışmalarının, siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığına dikkat çekildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, “Geçmiş olsun Türkiyem.” ifadeleri ile duyurusunu noktaladı.

İlk ara verilme kararı 14 Şubat’ta alınmıştı

TBMM çalışmalarına ara vermesine dair ilk karar 14 Şubat’ta alınarak, 15 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmişti.

Meclis’in 15 Şubat 2023 gününden itibaren çalışmalarına ara verilirken, kararda afet bölgesindeki memurlara ilişkin genelge gibi başka önemli maddeler de yer almıştı.

15 Şubat’taki Resmi Gazete sayısına göre idari izinli sayılan kamu çalışanlarının, görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağı kaydedilmişti. Ayrıca çalışanların mali, sosyal hak ve yardımlarıyla diğer özlük haklarının da saklı tutulacağı yer almıştı.

EYT GÖRÜŞMELERİ DE AKSADI

Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat’ta yapılacağını söyledi. Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama geride kaldı.

Son olarak Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini açıklayan Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat’ta yapılacağını ve Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulacağını açıklamıştı.

Ancak TBMM'nin çalışmalarına verilen ara 28 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılınca EYT görüşmeleri de bir başka tarihe kaldı.