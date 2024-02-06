Emekliye zam farkı ödemeleri başladı

Milyonlarca emeklinin zam farkı bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı.

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı. Emeklilere zam farkı ödemeleri de 6-7 Şubat tarihlerinde yapılacak. Bu kapsamda SSK emeklileri 6 Şubat'ta, Bağkur emeklileri ise 7 Şubat'ta zam farklarını alacak. Zam farkları bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız.

Ödemeler;

SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

EMEKLİYE YÜZDE 49.25 ZAM

Enflasyon verilerine göre yüzde 37.57 zam almaya hak kazanan SSK ve Bağkur emeklilerine ek zamlarla birlikte yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi.

2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.