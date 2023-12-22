  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Enflasyonda düşüş için bir kez daha tarih verildi

Enflasyonda düşüş için bir kez daha tarih verildi

Enflasyonda düşüş için bir kez daha tarih verildi
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2024 yılının ikinci yarısıyla birlikte düşeceğini söyledi.

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen zirveye video mesaj gönderdi.

Yılmaz, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Yıllık enflasyonda 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber belirgin bir düşüş bekliyoruz. Enflasyondaki ivme kaybı net bir şekilde görüldü" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş olacağına dikkat çekerek, ağustos ayından itibaren enflasyonun da sürekli güçlenen bir düşüş trendine girdiğini aktardı.

Etiketler cumhurbaşkanı yardımcısı cevdet yılmaz enflasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şimdi de RSV alarmı! Bebek vaka sayılarında büyük artış var Şimdi de RSV alarmı! Bebek vaka sayılarında büyük artış var İsrail Mescid-i Aksa'yı kuşattı, avlu boş kaldı İsrail Mescid-i Aksa'yı kuşattı, avlu boş kaldı Dolar, Euro ve altından yeni rekor Dolar, Euro ve altından yeni rekor Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar Nilperi Şahinkaya'dan eski sevgilisi ile ilgili şaşırtan itiraf Nilperi Şahinkaya'dan eski sevgilisi ile ilgili şaşırtan itiraf Çankırı'da deprem Çankırı'da deprem Marmara'daki 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı ? Marmara'daki 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı ? Otomobil markaların kaza oranları listesinde zirvedeki marka belli oldu Otomobil markaların kaza oranları listesinde zirvedeki marka belli oldu Yeşilay şube başkanı uyuşturucudan tutuklandı Yeşilay şube başkanı uyuşturucudan tutuklandı Dilan Polat soruşturmasındaki polisler açığa alındı Dilan Polat soruşturmasındaki polisler açığa alındı