Enpara Bank’tan kısmi bölünme kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) kuruluş izni alan Enpara Bank, alınacak faaliyet izni sonrası kısmi bölünme işlemlerine başlayacağını KAP’a bildirdi.

Resmi Gazete'de haftasonu yer alan açıklamaya göre, BDDK, kurucu ortaklar; Digital-Q-FS Limited, QNB Finans Portföy ve Efinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri tarafından 300 milyon dolar karşılığı TL sermayeli Enpara Bank AŞ'ye mevduat bankası kuruluşu için izin verdi.

Kuruluş izninin ardından Enpara markasının bünyesi altında faaliyet gösterdiği QNB Finansbank tarafından hafta sonu KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"... Faaliyet izninin alınması sonrasında, bankamız hakim hissedarı (QNB Grup) ve azınlık pay sahiplerinin hissedar sıfatlarının ve mevcut pay oranlarının korunduğu bir yapıda kısmi bölünme işlemlerini yürütmek üzere BDDK, SPK ve izni gereken diğer kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulacaktır."