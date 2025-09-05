Enpara müşterileri dikkat: IBAN numaraları değişiyor!

Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devredilmesi nedeniyle Enpara.com müşterilerinin IBAN numaraları değişecek...

QNB Finansbank çatısı altında faaliyet gösteren Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu dönüşümle hesap numaraları korunacak, ancak IBAN numaraları değişecek. 12 Eylül’de başlayacak geçiş, 26 Eylül’de ikinci aşamayla devam edecek ve gerekirse 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.

Banka, sürecin başlamasına bir hafta kala müşterilere SMS gönderdi. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu belirtilirken eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı duyuruldu. Bunun için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yapıp yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor.