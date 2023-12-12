  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Erdoğan görevden almıştı; Amazon'un başekonomisti oldu

Erdoğan görevden almıştı; Amazon'un başekonomisti oldu

Erdoğan görevden almıştı; Amazon'un başekonomisti oldu
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, dünya devi Amazon'un başekonomisti oldu.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanı olduğu dönem olan 25 Mayıs 2021'de başkan yardımcılığına atanan Prof. Dr. Semih Tümen, 13 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınmıştı.

Daha sonra Louisiana State Üniversitesi'nde göreve başlayan Prof. Dr. Semih Tümen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük şirketlerinden olan ve 1,5 trilyon dolar değer biçilen Amazon'un başekonomisti olduğunu açıkladı. 

ERDOĞAN GÖREVDEN ALMIŞTI

Prof. Dr. Semih Tümen, Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliği görevinden alınmıştı. Tümen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terkedip Türk lirasının değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözetecek kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı. 

Etiketler semih tümen merkez bankası amazon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da korkunç ölüm! 30'uncu kattan yere düştüler
Ekranların güzel ismi kırmızılar içinde büyüledi
Yumruklu saldırı sonrası gözler hakemlerde: ''Kararımızı açıklayacağız''
Halil Umut Meler’e saldırı dış basının manşetlerinde
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı!
Fuhuş baskınında böyle yakalandı
Emre Belözoğlu istifa edecek iddiası
Türkiye'nin en zengin aileleri açıklandı: İlk sırada Koç Ailesi var
Gabar'ın günlük petrol üretimi 30 bin varile çıktı
Ankaragücü'nden özür var geçmiş olsun yok