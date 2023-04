Erdoğan'dan 2 doğal gaz müjdesi birden: 1 yıl ve 1 ay ücretsiz olacak

Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Karadeniz gazı devreye alındı. Erdoğan açılış töreninde sıcak su ve mutfakta kullanılan doğal gazın 1 yıl, ısınmada kullanılan doğal gazın ise 1 ay ücretsiz olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Filyos'ta ülkemizin iki bayramını birden kutlamak için bir aradayız. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbimden milletimizin tamamıyla birlikte buradaki kardeşlerimizin her birini afetsiz kazasız belasız huzurlu nice bayramlara eriştirmesini diliyorum. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.u projenin ilk adımını 2020 Ağustos'unda Filyos'un 175 kilometre açığında Fatih gemimizin sondajıyla atmıştık."

"2020 Ağustos'unda ilk adımı Filyos'ta Fatih gemimizin vurduğu sondajla atmıştık. Sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. İlave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih sondaj gemimize Kanuni gemisinin de katılımıyla 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de filomuza katılmasının ardından yaptırdığımız modellemeyle gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Çayçuma 1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Karadeniz'de 710 milyar metreküpe ulaştı rezervimiz. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında önce sığ sonra derin denizde boru serimi aşamasına geçtik. 10 bin personel ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışması ile ortaya çıkan başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Bu uzun ve meşaketli yolun en mutlu anına geldik."

"Dünyanın diğer yerlerinde keşfetme çıkarma zamanı 6-7 yıl olan süreyi 3 yılın altına indirdik. İlk etapta günde 10 milyon metre küp, ilerleyen dönemde günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayabileceğiz."

"Sadece ülkemizin doğalgazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getiriyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz."



"Filyos deresini bu limanla bütünleştirdik ve burasını ülkemizin en önemli doğal gaz merkezi haline getirdik. Ülkemizde geçtiğimiz 21 yılda yaptığımı her yatırımda ülkemizdeki her insanın hayatını kolaylaştırmış refahını artırmış olduk."

Vatandaşlarımızın evlerinde ve mutfaklarında sıcak su tüketimindeki doğalgazı bir yıl ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe gelen doğalgaz tüketimi harcaması bir yıl boyunca faturalardan düşecek." dedi. İkinci müjdede ise "Bir ay süreyle de tüm kullanımlarda doğalgaz evlerde ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.

BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törende açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Bugün burada bir ülkenin kaderini değiştiren insanlarla bir aradayız. İnanan, vazgeçmeyen, sonunda vadedilen zafere ulaşan insanlara birlikteyiz. Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir çağ açan binlerce kahraman bugün burada bizlerle birlikte. Farklı düşündükleri, farklı gördükleri için öncü oldular, çığır açtılar. Bir ülkenin enerji bağımsızlığına giden ilk kıvılcımı ateşlediler. Daha önce Karadeniz'de yabancı şirketlerle birçok sondaj yapmıştık. Sonuca ulaşamamıştık. Umutla çıktığımız yolun sonu müjdelerle noktalandı. Fatih Sondaj Gemisi, bir milletin kaderinin değişmesinde baş rol oynadı. Bize düşen çalışmaktı. Her arayan bulamazdı, lakin bulanlar arayanlardı. Yılmadık, inandık ve sonunda başaracağımızı biliyorduk. Yılmadık ümidimizi kırmadık başaracağımızı biliyorduk. Her türlü zorluğa ambargoya rağman hamdolsun başardık. Bir hayalimiz vardı inandık başardık. Her türlü ön yargıyı kırdık, 'arayamazsanız' dediler aradık, 'bulamazsın' dediler bulduk, 'çıkaramazsınız' dediler çıkardık. Bu eser 85 milyonun, bu gurur tüm Türkiye'nin, bu başarı Türkiye'yle sevinen bütün kardeşlerimizin."

"KONUTLARIN 35 YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACINI TEK BAŞINA KARŞILAYACAK"

"İlk fazda 10 kuyuda günlük 10 milyon, 2. fazda 40 kuyudan günlük 40 milyon metre küp doğal gaz üreteceğiz. Tamamlandığında doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 30'unu tek başına karşılayacak. Tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİLYOS'TA

