Ev kadınlarına da ''hiç çalışmadan'' emeklilik imkanı

SGK, ev kadınlarına da emeklilik kapılarını açtı. Ancak ev kadınlarının emekli olabilmesi için 5 şart var.

Çalışmayan ev hanımı annelere SGK müjdeyi duyurdu. Ev işleri, çocuk bakımı ve daha birçok uğraş sebebiyle sigortalı bir işte çalışmamış milyonlarca ev hanımı, SGK'nın duyurduğu sistem ile emekliye ayrılabilecek. Bu emeklilik türünün diğer emekliliklerden bir farkı olmayacak ve en düşük emekli maaşı olan 5500 lira aylık alınabilecek. Peki ev hanımları nasıl emekli olacak? İşte ayrıntılar...

Ev hanımlarının emekli olabilmesi için birtakım şartlar bulunuyor. Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için 2 formül öne çıkıyor. Birinci yol, çalışmadan prim ödeyerek emekli olunabildiği gibi, ikinci yöntemde ise evde ürettiğini satanlara da sigorta kolaylığı sağlanıyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Ev hanımlarının emeklilikten yararlanabilmeleri için en yakın SGK müdürlüğüne gidip, İsteğe Bağlı Sigorta için başvuruda bulunmaları gerekir. 2008 yılından itibaren isteğe bağlı sigorta kapsamında bulunan kişiler, 4B'li Bağ-Kur'lu olarak değerlendirilir. Bundan dolayı da SSK'lılara göre daha fazla prim öderler. Fakat daha önceki yıllarda çalışan ama eksik primi olanlar, 3.5 yıldan daha az sürede prim ödemelerini tamamladıkları takdirde SSK'dan emekli olarak görünebilir. Primlerin ücreti ise o senenin asgari ücretine göre belirlenmektedir.

VERGİ VERMEDEN ESNAFLIK YAPABİLECEKLER

Ev hanımları için emekli olma yollarından bir diğeri ise vergisiz esnaflık yöntemi. Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar için 'esnaf muaflığı' devreye girmektedir. Esnaf muafiyet belgesi alanlar, vergi vermiyor, SGK'ya başvurarak da sigortalı oluyor.

HİÇ ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMAK İSTEYEN EV HANIMLARI İÇİN ŞARTLAR NELER?

Daha önce Hiç çalışmamış ancak emekli olmak isteyen ev hanımları için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye’de 4A, 4B, 4C olmak üzere üç çeşit emeklilik sistemi bulunmakta. Kişiler çalışma şekillerine ve konumlarına göre bu üç çeşit sigorta sistemlerinden birinden yararlanarak emekli olma imkanı elde eder. Sigortalı olarak çalışmamış ya da primleri eksik kalmış ev hanımlarının emekli olabilmeleri için iş kurması, birisine ait bir işyerinde çalışıyor olarak gösterilmesi veya kişilerin borçlanması gerekir. Çalışamayan ev hanımları isteğe bağlı sigorta sisteminden faydalanırlar. İsteğe bağlı sigorta ile kişiler primlerini kendileri ödeyerek genel sağlık sigortasının sunduğu tüm hizmetlerden yararlanabilir ve bu primler ile emekli olabilir. Ancak isteğe bağlı sigortadan emekli olabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekir. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için istenen şartlar ise şunlardır:

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) ile bir bağının olmaması

50 yaşında veya üzerinde bulunması

Dul, yaşlılık gibi herhangi bir aylık almaması

Bir gelire sahip olmamak

Türkiye'de ikamet etmek