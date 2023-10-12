Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına sunulacak olan emeklilik düzenlemesinin ayrıntıları açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ev hanımlarına emeklilik hakkının getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında, "Bu da Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçim dönemimizde önemli müjdeleri arasındaydı. İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek” açıklamasını yaptı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre ev kadınlarına emeklilik çalışmasının detayları da netleşmeye başladı.

İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'te bir prim desteği verilecek. Buna göre, en düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 4292 liralık priminin 1430 lirasını devlet karşılayacak.

Emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısı, engelli çocuğun bulunması gibi faktörler dikkate alınarak esnetilecek.

Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.