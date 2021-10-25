Evergrande krizinde yeni gelişme

Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olan Evergrande, 300 milyar dolarlık borcuyla iflasın eşiğine gelmişti. 10 büyük projede yeniden inşaat çalışmalarının başladığı bildirildi.

Dünya ekonomisi Koronavirüs pandemisi nedeniyle sekteye uğrarken Çin'den gelen kötü Haberler de olumsuzluğa neden olmuştu. Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden Evergrande'nin tahvillerini geri ödeyememesi dev sorun yaratırken küresel piyasalarda 'yeni bir Lehman Brothers krizi mi geliyor' sesleri de yükselmeye başlamıştı.

Çinli Şirket kısa sürede ataklar yaparak Eylül ayındaki tahvil kuponu ödemelerini gecikmeli de olsa yaptı. 83.5 milyon doları yatırımcıların hesabına aktaran Evergrande, sonrasında da şantiyelerinde çalışmalara başladı.

10 BÜYÜK PROJE YENİDEN START ALDI

Evergrande'nin şantiyelerinden makine sesleri yükselmeye başladı. Çin'de 10 büyük projede işler yeniden başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, aralarında Shenzen'in de yer aldığı 6 büyük kentte toplam 10 projede faaliyetler başladı.

NAKİT SORUNLARI ÇİN'İ ETKİLEYEBİLİR

Evergrande'nin iflasının konuşulduğu bugünlerde 300 milyar dolarlık borcun ödenememesi durumunda Çin ekonomisini olumsuz etkileyebileceği uzmanlar tarafından dile getirilmişti.