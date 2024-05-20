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Galatasaray galibiyeti Fenerbahçe hisselerine yansıdı

Galatasaray galibiyeti Fenerbahçe hisselerine yansıdı
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk düğümünü son haftaya bırakması İstanbul Borsası'nda hisse fiyatlarına da yansıdı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasının sonuçları, İstanbul Borsası'nda hisse fiyatlarına da yansıdı.

Trendyol Süper Lig'de dün aldığı galibiyetle taraftarını sevindiren Fenerbahçe'nin borsada işlem gören hisseleri, yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

PUAN FARKI 3'E İNDİ

Ligde Galatasaray'ın 6 puan gerisinde çıktığı karşılaşmada lig lideri Galatasaray'ı mağlup ederek puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) hisseleri, galibiyetin ardından haftaya güçlü yükselişle başladı.

HİSSE DEĞERİ 105 LİRADAN 110 LİRAYA YÜKSELDİ

Cuma günü 105 liradan kapanış yapan Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisse fiyatı, açılışta yaklaşık yüzde 8 yükselirken, şu sıralarda önceki kapanışın yaklaşık yüzde 5 üzerinde 110 lirada dengelendi.

Fenerbahçe deplasmandan 0-1'lik galibiyetle ayrıldı


Galatasaray deplasmanından 0-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçeli ekip, böylece şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesinin önüne geçti.

GALATASARAY HİSSELERİ YÜZDE 2,5 DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan Galatasaray Spor AŞ hisse fiyatı, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından yüzde 2,5 değer kaybederek 8,84 liraya geriledi.

Etiketler borsa Fenerbahçe hisse
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