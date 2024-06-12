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Garanti BBVA'dan dolar, enflasyon ve faiz tahmini

Garanti BBVA'dan dolar, enflasyon ve faiz tahmini
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Garanti BBVA'nın yayımladığı raporda, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 42'den 38'e, enflasyon beklentisi yüzde 45'ten yüzde 43'e düştü. Banka, politika faizi için de tahminini açıkladı.

Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert’in de aralarında olduğu banka ekonomistleri tarafından kaleme alınan Türkiye Ekonomik Görünüm raporunda, politika faizinin yılın son çeyreğine kadar yüzde 50’de tutulacağı, kasım ve aralık aylarında iki faiz indirimi yapılabileceği öngörüsüne yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi gerilemiş, yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi de TCMB'nin kendi enflasyon tahminine yaklaşmıştı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, katılımcıların yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL olmuştu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşmişti.

Bloomberg

Etiketler garanti bbva dolar tahmin beklenti enflasyon
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