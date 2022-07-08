Geçiş garantisi varsa bayram yok! İşte ücretli ve ücretsiz yollar

Yarın başlayacak olan Kurban Bayramı süresince, işletmesi devlete ait olan tüm karayolları ve köprüler ücretsiz olacakken, iktidarın dövizle geçiş garantisi verdiği özel işletmelere ait köprü ve otoyollardan geçişlerden ücret alınmaya devam edilecek.

AK Parti iktidarını öve öve bitiremediği ancak büyük tepki toplayan ve kamuoyunda "geçiş garantili projeler" olarak bilinen 8 kamu-özel işbirliği projesine bu sene de bayram gelmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Ankara, İzmir ve İstanbul’da hizmet veren raylı ulaşım sistemlerinin Kurban Bayramı’nda ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı’nda ve 15 Temmuz’da; Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecektir” ifadelerine yer verildi.

BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber’de katıldığı bir programda Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

Bayram tatili sebebi ile Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devlet projelerini kapsamıyor.

GEÇİŞ GARANTİLİ PROJELERİN FATURASI DUDAK UÇUKLATTI

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2021 kamu maliyesi uygulamalarına yönelik yaptığı değerlendirmeye göre, 2012-2021 yılları arasında KÖİ (kamu-özel işbirliği) projelerine toplam 16 milyar 529 milyon dolar borç üstlenim garantisi verildi.

Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre bu projelerde devletin üstlenim garantisi vermesi uygulaması çerçevesinde verilen garantinin tutarının 16 milyar 529 milyon dolar olduğu belirtildi.