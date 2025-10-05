Getir Araç satıldı

Getir Araç'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Getir Araç TikTak’a satıldı.

Getir Araç hissesinin yüzde 25’ini elinde tutan Anadolu Grubu Holding A.Ş. Getir Araç'taki yüzde 25'lik payını 5,5 milyon dolara devrettiğini resmen duyurdu.

Anadolu Grubu ve Abu Dabi merkezli varlık fonu Mubadala'nın, yaklaşık 7 ay önce tamamını devraldığı Getir'in Türkiye'deki yatırımlarından çıkma kararı aldığı, Getir Araç'ın devri için Tiktak'la görüştüğü daha önce sektörde öne sürülmüştü.

Getir Araç'ın satışla ilgili KAP açıklaması şöyle:

“Şirketimizin bağlı ortaklığı Çelik Motor Ticaret A.Ş.’nin (‘Çelik Motor’) %25 ve Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin (‘Getir Perakende’) ise %75 oranlarında hissedarı olduğu Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.’nin (‘Getir Araç’) sermayesini temsil eden payların %100’ünü Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.’ne (‘Tiktak’) satışına yönelik taraflarca bağlayıcı devir sözleşmesi 03/10/2025 tarihinde imzalanmış olup aynı tarih itibari ile ilgili pay devir işlemleri tamamlanmıştır.”