Getir'den dev satın alma

Getir, ABD merkezli online market şirketi FreshDirect'in tamamını satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Getir, New York merkezli yıllık cirosu 650 milyon dolar olan online market şirketi FreshDirect'i, Amerika’nın en büyük gıda perakende gruplarından biri olan Ahold Delhaize USA’den satın alacağını duyurdu. Anlaşmanın kasım ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; FreshDirect, 2021’den beri ABD’de faaliyet gösteren Getir'in teknolojisinden ve operasyonel tecrübesinden yararlanarak, kullanıcılarına daha hızlı ve kolaylık sağlayan bir hizmet sunacak.

Getir ise FreshDirect’in özellikle taze ürün kalitesinden ve çeşitliliğinden faydalanarak hizmetini New York’taki kullanıcıları için daha da cazip hale getirecek.

Yirmi yılı aşkın süredir hizmet veren FreshDirect, bölgenin en iyi tarım ve gıda ürünleri üreticileri ile güçlü iş ilişkileri kurarak, faaliyet gösterdiği coğrafyada en önemli online market oyuncularından biri oldu. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından FreshDirect marka adını koruyarak, New York’un Bronx semtindeki tesisinde faaliyet göstermeye devam edecek.

FreshDirect, New York’un yanı sıra New Jersey ve Connecticut da dahil olmak üzere toplam 3 eyalette hizmet veriyor.