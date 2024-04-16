Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan LGBT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası ile Türkiye arasında yapılan 18 milyar dolarlık anlaşmanın İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı.

Milli Gazete'nin bugünkü manşetinde Dünya Bankası ile yapılan anlaşma üzerinden AK Parti hükümetini eleştirdi. Gazete, "Dünya Bankası, LGBT gibi sapkın oluşumlar için yaşam şartlarının iyileştirilmesini şart olarak sunuyor" yorumunu yaptı.



Haberde, ''Dünya Bankası’ndan alınacak kredinin şartlarına Millî Gazete ulaştı. Birbirinden skandal maddelerin içerisine LGBT’lilere destekten tutun da soframıza gelen gıdaların bozulmasına kadar bir sürü şartlar gizlenmiş'' ifadelerine yer verildi.

"BU KREDİLERİN LGBT İLE İLİŞKİSİ YOK"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası (DB) ve Türkiye arasındaki iş birliğine yönelik kredilerin İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi bulunmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DB ile 5 yıllık iş birliğinin yol haritası niteliğindeki Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) dokümanına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddiaların asılsız olduğunu belirtilerek, "1947 yılında üye olduğumuz DB'den bugüne kadar toplamda 52 milyar dolar finansman sağlanmıştır. Söz konusu finansman kalkınma önceliklerimiz kapsamında ilgili kuruluşlarımız ve DB tarafından ortaklaşa geliştirilen projeler kapsamında kullanılmaktadır. DB'den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir" denildi.

DB kredilerinin, yoksulluğun azaltılması ve refahın eşit paylaşılması odağında sürdürülebilir büyümeyi hedeflediği belirtilerek, "Bu kaynakların kullanımında toplumun ortak çıkarı gözetilmektedir. CPF programında geçen 'kırılgan gruplar' esas itibarıyla yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanları ifade etmektedir. DB projeleri ile söz konusu gruplara beceri kazandırılarak üretime dahil edilmesi ve böylece istihdamın artırılarak yoksulluğun azaltılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu kredilerin İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur. Avrupa Birliği'nden sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında sağlanan hibe desteğinin kullanımında Dünya Bankası önemli bir rol oynamaktadır. CPF dokümanında bu gibi desteklere ilişkin göstergeler de takip edilmektedir. Ancak yeni CPF dokümanında sığınmacılar özelinde DB'den sağlanacak herhangi bir kredi bulunmamaktadır. Geçmişte olduğu gibi Dünya Bankası ile kalkınma hedeflerimizin desteklenmesinde birlikte çalışmaya ve geliştirdiğimiz büyük projelerimiz ile katma değer üretmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.