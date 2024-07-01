İflas çanları çalıyor: Türkiye'de 283 otel iflasın eşiğinde

Türkiye'de son zamanlarda yeniden artan konkordato ve iflas kararları şimdi de turizm sektörüne sıçradı. Sadece son 5,5 yılda tam 283 otel konkordato başvurusunda bulundu.

Turizm sektöründe adeta bir konkordato fırtınası yaşanıyor. Salgın döneminde zirve yapan ve sonrasında düşüşe geçen konkordato talepleri, bu yıl yeniden kabardı. Beklenen doluluk oranlarının yakalanamaması ve fiyat indirimlerinin kârlılığı düşürmesi, otelleri zor durumda bırakıyor. Geçen yıl toplam 36 olan konkordato başvuran otel sayısı, bu yılın ilk 5 ayında 23'e ulaştı. 2018 yılından bu yana toplamda 283 otel konkordato başvurusunda bulundu. Konkordatodan geçici süre alan 104 otelden sadece 25'i konkordato sürecini tamamlayabildi.

Ekonomim'in haberine göre sektör temsilcileri, sezona göre beklenen dolulukların yakalanamaması nedeniyle fiyat indirimlerinin yıl sonu kârlılıklarında düşüşe yol açacağını ve bu durumun ödemelerde sıkıntı yaratacağını belirtiyor. Borçlarını ödemekte zorlanan ve önümüzdeki dönemde de zorlanacak olan oteller, iflası önlemek için çareyi konkordato ilan etmekte buluyor.

Küresel salgın (pandemi) döneminde 2019 yılında konkordatoya başvuran otel sayısı 76 ile zirve yapmıştı. Daha sonraki yıllarda düşüşe geçen konkordato başvuruları, yeniden yükselişe geçti. Konkordatotakip.com sitesinin Basın İlan Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023 yılı toplamında konkordatoya başvuran otel sayısı 36 iken, bu yılın ilk 5 ayında 23 otel konkordato talebinde bulundu.

LABRANDA EPHESUS KONKORDATOYA GİTTİ

İzmir Efes/Pamucak’taki 5 yıldızlı Labranda Ephesus Princess oteli konkordato talebinde bulundu. Otelin sahibi Efes Prenses Turizm ve Otelcilik A.Ş’ye üç ay geçici süre verildi.

MP DE KONKORDATO İSTEMİŞTİ

İflas eden FTI Group’un otelcilik birimi olan Meeting Point Hotels’in (MP) konkordato talebi reddedildi. Türkiye, İspanya, Yunanistan ve diğer ülkelerde 50 otelin işletmecisi olan MP, iflas ettirilmesi yerine şirketin kurtulabileceği gerekçesiyle konkordato başvurusunda bulunmuştu.