İlk Bitcoin yatırım fonu yüksek hacimle başladı

İlk Bitcoin yatırım fonu (ETF) işlem gününün ilk 20 dakikasında 264 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

İlk Bitcoin yatırım fonu piyasalara yüksek işlem hacmiyle girdi. Proshares'in Bitcoin yatırım fonu ilk işlem gününde yüzde 5'i aşan primle 42,15 doları test etti.

Fonla ilgili yüksek işlem hacmi de dikkat çekti. BloombergHT'in aktardığı verilere göre; fon ilk işlem gününün ilk 20 dakikasında 264 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Bu ETF’lerin işlem görmeye başlaması, 6,7 trilyon dolar büyüklüğündeki ETF sektörü tarafından neredeyse 10 yıldır sürdürülen bir kampanyanın sonucu olarak gerçekleşmiş oldu.

Bu yatırım araçlarının destekçileri, Facebook Inc.’ye kendi fikirlerini çaldığı iddiası ile açtıkları dava ile tanınan ikiz kardeşler Cameron ve Tyler Winklevoss’un 2013 yılında bir Bitcoin ETF’si için ilk başvuruyu yapmalarından bu yana, kripto paraların yaygın kabulünün teyidi olarak böyle bir resmi bir onay arıyorlardı.