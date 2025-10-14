IMF, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,5'e, gelecek yıl için yüzde 3,7'ye yükseltti. IMF'nin bu yıl için enflasyon tahmini yüzde 34,9, gelecek yıl için yüzde 24,7 oldu.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği belirtildi. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl 3,7 büyümesinin beklendiği aktarıldı. Enflasyon tahmini Türkiye için ortalama enflasyon tahminlerinin bu yıl için yüzde 34,9 ve gelecek yıl için yüzde 24,7 olduğu belirtilen raporda, işsizlik oranına ilişkin beklentilerin de bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 8,3 olduğu kaydedildi. İHA