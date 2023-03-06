  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İmzalar atıldı; Suudi Arabistan'dan sıcak para geliyor

İmzalar atıldı; Suudi Arabistan'dan sıcak para geliyor

İmzalar atıldı; Suudi Arabistan'dan sıcak para geliyor
Güncelleme:

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu.

Açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman El-Suud’un kararıyla, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek 'önemli bir karar alındığı' belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığı bildirildi.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen bu mevduat anlaşmasının Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi olduğu aktarılan açıklamada, ''Diğer deyişle bu anlaşma, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşımaktadır. Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir. Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir" ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler tcmb suudiler suudi arabistan sıcak para kaynak dolar merkez bankası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu görüntüler TV'de yok! Yalı Çapkını'nda olay yatak sahnesi
Altılı Masa'dan kalkan İYİ Parti'den sürpriz 2'nci tur açıklaması
Hatay ve Adana'nın ardından bir ilimiz daha güne depremle uyandı
İstanbul'un yanı başındaki ''risksiz'' görülen ile göç akını
Tüm Türkiye'yi tedirgin eden manzara İzmir'den geldi
Hande Sarıoğlu sen ne yaptın ? Transparan kıyafetli oryantal şova tepki yağdı
Ankara'da sıcak gelişme: Akşener kararını verdi !
MHP, BBP'nin Cumhur İttifakı'na davet ettiği İYİ Parti için kararını verdi
Haber3.com duyurmuştu! İmamoğlu ve Yavaş iddiası doğrulandı
Çalışan EYT'lilere müjde! SGK'dan açıklama geldi