İnternet kafeler HES kodu ile açılış istiyor!

Korona virüsü salgınından etkilenen internet kafe işletmecileri kısıtlamalar nedeniyle zor günler yaşıyor. Türkiye'deki yaklaşık 25 bin internet kafe işletmecisi sosyal medyadan çağrı yaparak artık iflas noktasına geldiklerini anlattı ve yardım çağrısında bulundu. İşletmeciler adına açıklama yapan Kemal Öztürk, "100 binden fazla aile perişan, çok zor durumdayız. HES kodu ile alışveriş merkezleri, otobüsler ve uçaklar müşterileri alabiliyor ve evlerine ekmek götürebiliyorken, sosyal mesafe kurallarına riayet eden bizim işletmeler de HES kodu ile müşterilerini alabilsinler. Rahat bir nefes alabilelim istiyoruz” dedi.

'ÇOK ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'

Öztürk, ilk kapanmanın ardından yaşanan ikinci kısıtlama ile artık zorlandıklarını ifade ederek, “Pandemi süreci ile birlikte bizler de işletmelerimize kilit vurmak zorunda kaldık. İlk kapanmada 107 gün işletmelerimiz kapalı kaldı. Sonra maske, mesafe ve hijyen kurallarına göre işletmelerimizi yarı kapasite ile açabildik. Lakin ikinci kapatmadan sonra bizler için çok daha zorlu bir süreç geçti. Hatta geçmiyor bile kira, vergi, elektrik su ve doğal gaz faturalar bir türlü durmuyor yani batıyoruz. Türkiye’deki internet kafe, PlayStation, normal kafeler ve kahvehaneler çok zor bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullandı.