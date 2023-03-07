İş Bankası'ndan kadın işletmecilere 100 milyar TL'lik finansman desteği

Türkiye İş Bankası, yayımladığı ''Kadının Güçlenmesi Bildirgesi'' ile kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman sağlayacağını taahhüt etti.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olan ve 2023 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde (GEI) yer alan Türkiye İş Bankası, yayımladığı “Kadının Güçlenmesi Bildirgesi” ile kadın girişimcilere yönelik programlar, kadınlara kullandırılan mikro krediler, kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin finansmanı yoluyla kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman desteği sağlayacağını taahhüt etti.

Bildirge, kadınların iş hayatında daha aktif rol alması, eşit haklara sahip olması, finansal hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, pazarlama faaliyetlerinde ayrımcılığın ve örtük önyargıların engellenmesi, değer zincirindeki tüm paydaşlarını gözeten ve pozitif etki yaratan uygulamalar geliştirilmesi gibi konuları içeriyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KADINLARA KATKI SAĞLAYACAK

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuya ilişkin yaptığı açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı stratejilerin oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, “Deprem felaketlerinin acılarını hep beraber ele ele vererek, dayanışma içinde saracağız. Ülkemiz genelinde kadınlara yönelik 5 yılda sağlamayı taahhüt ettiğimiz 100 milyar TL tutarındaki desteğimizin, deprem bölgesindeki kadınlara katkı sağlayacak ölçüde geniş kapsamlı olduğuna inanıyorum. Bu sayede afetten etkilenen kadınların hayatlarına dokunmuş, bölgede yaraların sarılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmuş olacağız” dedi.

“TOPYEKÛN GELİŞMEYİ ANCAK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ GİDEREREK SAĞLAYABİLİRİZ”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir dünyada gerçek manada bir sosyal ve ekonomik gelişmeden, sürdürülebilir kalkınmadan bahsedilemeyeceğinin altını çizen Aran, “Kadının toplumdaki yerinin güçlenmesinin ve iş hayatına katılımının sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliklerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bankamızın kadın-erkek eşitliği konusundaki anlayışını ortaya koyan Kadının Güçlenmesi Bildirgesi ile finansal katkının ötesinde istihdam ve toplumsal gelişim alanında pozitif sosyal etki yaratmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

2020 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayan ve 2023 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alarak bu alandaki performansını pekiştiren İş Bankası, yayımladığı bildirge ile taahhüt ettiği finansman desteğiyle, deprem bölgesini yeniden inşa etme mücadelesi veren kadınların özellikle ekonomik zorlukları aşmalarına, iktisadi yaşamda daha aktif olmalarına katkıda bulunacak. Banka, depremlerin hemen ardından da “Biz beraberiz, yalnız değilsiniz” diyerek afet bölgesine sunduğu geniş kapsamlı yardım paketi açıklamıştı.

BİLDİRGEDE YER ALAN MADDELER

Türkiye İş Bankası Kadının Güçlenmesi Bildirgesi 7 maddeden oluşuyor:

“Kadınların ekonomik bağımsızlığını sürdürebilmeleri, iş hayatında aktif rol almaları bankanın stratejik öncelikleri arasında yer alır.

Kadınların finansal hizmetlere erişimi konusunda odaklı çalışmalar yürütür.

Kadınların ekonomik hayattaki yerini deneyim paylaşımı, eğitim ve iş birlikleri gibi finansal olmayan faaliyetlerle de destekler.

Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik tutum sergiler.

Banka, tüm faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir ve konuyla ilgili farkındalık geliştirme fırsatları yaratmayı amaçlar. Bu yaklaşımın değer zincirindeki tüm paydaşlarca benimsenmesi için çalışır.

İnsan kaynakları politikalarında kadınların farklılaşan talep ve ihtiyaçlarını gözetir.

Kadın çalışan ve yönetici oranının yükselmesini teşvik edici uygulamalar ve iş birlikleri yapar."

DHA