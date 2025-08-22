İstanbul'da evlenmenin maliyeti kuruş kuruş, kalem kalem hesaplandı

Türkiye'de her geçen gün daha da zorlaşan geçim derdi en çok da yeni bir yuva kurma hayaliyle yaşayan gençleri vuruyor. Son hesaplamalara göre İstanbul'da ortalama bir evliliğin maliyeti, çeyizden beyaz eşyaya, mobilyadan kiraya 850 bin TL'ye ulaştı. Üstelik bu rakama kına, takılar, nişan ve balayı da dahil değil.

İstanbul Planlama Ajansı, 2025 yılı için evlenmenin ortalama maliyetini 850.095 TL olarak hesapladı. Raporda, salon düğünü, beyaz eşya, mobilya, kiralık ev ve benzeri temel harcama kalemleri dikkate alınırken; kına, nişan, takılar ve balayı giderleri hesaplamaya dahil edilmedi.

Evlilik masraflarında en yüksek artışlardan biri salon kiralamada yaşandı. 2024’te ortalama 70 bin TL olan düğün salonu kirası, 2025’te %88,3 artışla 131.800 TL’ye çıktı. Kır düğünü için mekan kiralama bedeli ise 235.000 TL’den 263.600 TL’ye yükseldi. Toplam maliyete bakıldığında, salon düğünü tercih eden çiftlerin gideri geçen yıla kıyasla %44,2 artarken, kır düğünü yapanların maliyeti %30,2 artışla 981.895 TL’ye ulaştı.

Ev kurma sürecinin temel bileşenlerinden beyaz eşya ve mobilya harcamaları da önemli ölçüde arttı. Beyaz eşya için ortalama harcama %36,1 artarak 142.870 TL’ye, mobilya harcaması ise %25,7 artışla 185.905 TL’ye yükseldi. İstanbul’da yeni ev kiralama süreci – kira, depozito ve komisyon dahil – 2025’te ortalama 135.628 TL olarak hesaplandı. Bu kalemdeki yıllık artış oranı %40,7 oldu.

Çeyiz harcamaları da çiftlerin bütçesini zorlayan kalemler arasında yer aldı. Ev tekstilinden elektronik aletlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan çeyiz alışverişi 2024’te 170.099 TL iken, 2025’te %49,3 artarak 253.892 TL’ye çıktı.

İstanbul Planlama Ajansı, bu artışların kına, nişan ve balayı dahil edilmeden yapılan hesaplamalarla ortaya çıktığını vurgularken, toplam evlilik maliyetinin gerçekte çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.