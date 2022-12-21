İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor

İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapılacak. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, zamlı tarifenin asgari ücret açıklandıktan sonra belirleneceğini söyledi.

UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Aralık ayı toplantısı Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe "Ücret düzenlemelerimiz 3 katsayılı tablo ile belirleniyor. Enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt. Asgari ücret henüz sonuçlanmadı. Dün sonuçlanması bekleniyordu. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından UKOME'yi olağanüstü toplantıya çağırmayı talep ediyorum" teklifinde bulundu. Teklif oybirliği ile kabul edildi. UKOME, asgari ücretin belirlenmesinin ardından aralık ayı bitmeden bir kez daha zam oranını belirlemek üzere olağanüstü toplanacak.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Son olarak İstanbul'da toplu ulaşıma Nisan ayında yüzde 40 oranında zam gelmişti. Toplu taşıma ücretleri şu şekilde olmuştu: Tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye, öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye, sarı taksi açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye, taksi kısa mesafe ücreti ise 20 TL'den 28 TL'ye çıkmıştı. Minibüslerde 3.75 olan indi-bindi ücreti 5.25 liraya yükselmişti.