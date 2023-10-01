İstanbul'un Eylül enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül'de yüzde 5.46 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 73.18 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verisini 3 Ekim Salı günü açıklayacak. Bunun öncesinde İstanbul'da Eylül enflasyonu açıklandı.

İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 3,94 oranında arttı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 73.18

İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yıllık bazda artış yüzde 73,18 olurken, Toptan Eşya Endeksi'nde yüzde 67,79 olarak gerçekleşti.

GİYİMDE YÜZDE 14,50'LİK ARTIŞ

Eylül'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, diğer harcamalar grubunda yüzde 48,08, giyimde yüzde 14,50, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 7,38, ev eşyasında yüzde 4,47, gıdada yüzde 4,31, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 3,50, konutta yüzde 3,22 ve ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,38 artış meydana geldi.

Eylül'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,28, gıda maddelerinde yüzde 5,65, mensucat grubunda yüzde 5,15, kimyevi maddelerde yüzde 2,77, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,82, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,30 madenler grubunda yüzde 0,60 artış gerçekleşti