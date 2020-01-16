İşte Türkiye’deki Katarlı şirket sayısı

Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın Katar ortaklı BMC’ye devri ve Katar Emiri’nin annesi Şeyha Monza’nın Kanal İstanbul’un güzergahından 44 dönüm arsa alması ile tartışma konusu olan Katar’ın Türkiye’deki yatırımları ile ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye’de faaliyet gösteren 170 tane Katar sermayeli şirket olduğunu açıkladı. Kıran, “Şeffaflıkla ilgili ne ülkemizin ne de Katar devletinin herhangi bir çekincesi bulunmamakta” ifadelerini kullandı.

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’in haberine göre, uluslararası anlaşmaların görüşüldüğü TBMM Dışişleri Komisyonu’nda Kıran, Katar ile ilişkiler konusunda şöyle dedi:

“Katar, ilişkilerimizin mükemmel düzeyde seyrettiği bir ülke hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda, bölgede çok önemli bir ortağımız. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi bugüne kadar 5 kez toplandı. Bu toplantılarda 50’den fazla anlaşma imzalanarak ikili iş birliğimiz her anlamda daha da derinleştirildi. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizde son üç yılda önemli bir ivme de yakaladık. Hâlihazırda Katar’da yaklaşık 500 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Şirketlerimizin Katar’da üstlendikleri -müteahhitlerimiz dâhil- projelerin toplam değeri 18 milyar doları aştı, 20 milyar dolara yaklaştı.

“6,4 MİLYAR DOLARLIK DOĞRUDAN YATIRIM”

2005-2019 yılları arasında Katar’dan ülkemize yapılan 6,4 milyar dolar tutarındaki doğrudan yatırım ülkemize yapılan toplam yabancı yatırımların yüzde 1,2’sini oluşturuyor. 2019 itibarıyla ülkemizde 170 adet Katar sermayeli şirket, 2 adet de irtibat bürosu bulunuyor. Katar, toplam 18,3 milyar dolarlık kümülatif proje bedeliyle Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında en çok proje üstlendiği 7’nci ülke konumunda. 2019 yılında alınan 1,2 milyar dolarlık proje bedeliyle Rusya’nın ardından yüzde 6,6 payla en fazla iş alınan 2’nci ülke oldu. Hamad Uluslararası Havaalanı, Katar Ulusal Kongre Merkezi, İslam Sanatları Müzesi gibi sembolik yapılar Türk müteahhitlerimiz tarafından üstlenildi. Müteahhitlerimiz ayrıca Katar’ın sanayi ve lojistik altyapısına önemli katkılarda bulunmuş petrokimya tesisleri, boru hatları, yol ve metro inşaatları projelerinde de yer aldılar, yer almaya devam ediyorlar.

“KATAR İLE ÇOK YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ”

Biz, Katar’la tabii ki son dönemde, uzun süredir çok yakın bir iş birliği içerisindeyiz ve bu iş birliğimizin hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda ülkemize çok büyük bir kazanım olduğuna inanıyoruz. Katar Devleti’nin de bu iş birliğinden kazançlı çıktığı muhakkak. Her iş birliğinin dengesi böyledir.

Şeffaflık konusunda, Katar’la bütün görüşmelerimiz, anlaşmalarımız bu anlaşmada da olduğu gibi yüce Meclisimizin huzurunda teati ediliyor, tartışılıyor, istişare ediliyor; dolayısıyla, bu konuda, şeffaflıkla ilgili ne ülkemizin ne de Katar devletinin herhangi bir çekincesi bulunmamakta.”