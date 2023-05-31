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Kayseri'de ekmeğe zam geldi

Kayseri'de ekmeğe zam geldi
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Kayseri'de 200 gram ekmeğin fiyatı 4 TL'den 5 TL'ye yükseltildi.

Kayseri'de Fırıncılar ve Uncular Odası, 4 TL'ye satılan 200 gramlık ekmeğin 5 TL'ye yükseltiğini duyurdu. 

Oda'dan alınan bilgiye göre yeni fiyatlar şu şekilde:

"Somun Ekmek 700 Undan Pişmişi 200 gram: 5 TL, pide ekmek 180 gram: 5 TL, çifte pide 360 gram: 10 TL, pide sandviç dürüm ekmeği 130 gram: 4 TL, lavaş ve dürüm ekmeği 150 gram: 5 TL, lavaş ve dürüm ekmeği 300 gram: 10 TL, kıymalı, peynirli, sucuklu, patatesli pişirme ücreti 200 gram: 6 TL, güveç pişirme ücreti küçük: 25 TL, güveç pişirme ücreti büyük: 35 TL, tahinli ekmek (400 gram hamur dahil) pişirme ücreti 400 gram: 14 TL, yağlı ekmek (400 gram hamur dahil) pişirme ücreti 400 gram: 12 TL, roll ekmek 50 gram: 1,50 TL."

İHA

Etiketler kayseri ekmeğe zam ekmek fiyatı
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