Kira fiyatlarının geldiği son nokta! Yan yana iki dairenin biri 3 bin, diğeri 20 bin TL

İstanbul'da ev kiralarındaki artış devam ederken bazı ev sahipleri yüzde 25'lik artış sınırına uymuyor. Hal böyle olunca aynı binadaki dairelerin fiyatlarında bile uçurum oluştu. Aynı binada oturup 3 bin lira kira ödeyen de var, 20 bin lira ödeyen de...

Kiralardaki fahiş artışın ardından özellikle İstanbul'da aynı binadaki dairelerin fiyatlarında bile uçurum oluştu. Bu durumda da ev sahiplerinin kafası karışıyor. Yasal oranın üstünde zam isteyen de var istemeyen de...

AYNI BİNADA DAİRELER ARASINDA KİRA UÇURUMU

Aynı binada 3 bin liraya oturan da var, 20 bin liraya da oturan da var. Kiracılar da ev sahipleri de dertli... Vatandaşlar çok büyük bir adaletsiz olduğundan dert yanıyor. Bir yanda kirayı 3-5 katına çıkartanlar, bir yanda yasal oranda zam yapanlar ve bir de kira geliriyle geçinenler var. Hal böyle olunca son zamanlarda var olan ev sahibi-kiracı gerilimi daha da tırmandı. Sosyal medyada kiracıları da haklı bulan var, ev sahiplerini de haklı bulan var. Bir binada 3 bin TL'ye oturan da var, 15 bin TL kira isteyip evini kiraya veren de var.

Show Haber'in haberine göre ev sahipleri hayat pahalılığını öne sürüp geçinmenin zorlaştığını öne sürerken kiracılar da kiralarla beraber artan fiyat artışından şikayetçi.