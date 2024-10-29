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Kırmızı et fiyatlarına bir zam daha: İşte bölge bölge yeni fiyatlar

Kırmızı et fiyatlarına bir zam daha: İşte bölge bölge yeni fiyatlar
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Ulusal Kırmızı Et Konseyi, karkas et fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. İşte bölge bölge et fiyatlarında son durum...

Kırmızı et fiyatlarındaki artış devam ediyor. Türkiye genelinde dana etinin ortalama fiyatı 323 TL, kuzu etinin fiyatı 364 TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre dana eti fiyatları yüzde 42.30 artarken, kuzu eti fiyatları ortalama yüzde 70.80 yükseldi. 

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin (UKON) verilerine göre, et fiyatları Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nde daha uygun fiyattan alıcı bulurken, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde ise daha yüksek. 

İşte bölge bölge kırmızı et fiyatları:

Ege Bölgesi

Dana Karkas Et: 316,67 TL

Kuzu Karkas Et: 331,67 TL

Marmara Bölgesi

Dana Karkas Et: 326,17 TL

Kuzu Karkas Et: 388,92 TL

Ulusal Kırmızı Et Konseyi, karkas et fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. İşte bölge bölge et fiyatlarında son durum...

Akdeniz Bölgesi

Dana Karkas Et: 320,75 TL

Kuzu Karkas Et: 350,51 TL

Karadeniz Bölgesi

Dana Karkas Et: 337,50 TL

Kuzu Karkas Et: 398,40 TL

İç Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 321,91 TL

Kuzu Karkas Et: 372,65 TL

Ulusal Kırmızı Et Konseyi, karkas et fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. İşte bölge bölge et fiyatlarında son durum...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 313,75 TL

Kuzu Karkas Et: 353,80 TL

 Doğu Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 326,00 TL

Kuzu Karkas Et: 357,04 TL

Ortalama Karkas Et Fiyatları (Türkiye Geneli)

Dana Karkas Et: 323,25 TL

Kuzu Karkas Et: 364,86 TL

Haber3.com

Etiketler Kırmızı et fiyatları dana eti kuzu eti karkas et fiyatları ulusal kırmızı et konseyi
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