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PKK'nın tartışmalı feshi sonrası Mansur Yavaş'tan Lozan resti... Refandum istedi

PKK'nın tartışmalı feshi sonrası Mansur Yavaş'tan Lozan resti... Refandum istedi
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Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararında yer alan ve büyük tepki çeken Lozan ayrıntısı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş terör örgütünün bildirisindeki Lozan Antlaşması ayrıntısı için "tartışma konusu olamaz" diyerek referandum istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını açıklamasına ilişkin olarak, "Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

Yavaş, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere ülkemizin yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü kararlı mücadelenin sonucunda terör örgütü PKK silahlarını bırakma ve örgütü feshetme kararı vermiştir. Ülkemizin teröre ve terör örgütlerine aman vermeyen politikalarının bir sonucu olarak değerlendirdiğimiz mevcut duruma karşı çıkmamız mümkün değildir." dedi.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir.

Unutulmamalıdır ki bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi. Onların hem ruhlarını hem de bize emanet edilen ailelerini hiçbir koşulda üzemeyiz…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süreci şeffaflıkla, hukuka ve anayasal düzenimize bağlı kalarak yürütmelidir. Bu sürecin yegâne adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Yetki, denetim ve irade yalnızca milletin temsil edildiği bu çatı altında şekillenmelidir. Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır.

-Lozan Anlaşması ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bir vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz.

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Etiketler Lozan lozan antlaşması ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş PKK referandum
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