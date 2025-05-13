Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yılmaz Özdil’in “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda.” paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.
Bölücü terör örgütü PKK 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği kongrede fesih kararını "Kürt-Türk ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır" denildi. Açıklamada, "PKK’yi feshetme ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararını, halkımızın herkesten daha iyi anlayacağına, demokratik toplum inşası temelinde demokratik mücadele döneminin görevlerine sahip çıkacağına inancımız tamdır" ifadeleriyle duyurmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı PKK’nın yaptığı fesih açıklama sonrasında sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda" paylaşımında bulunan gazeteci Yılmaz Özdil hakkında re'sen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yılmaz Özdil isimli şahıs hakkında bugün kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re’sen soruşturma başlatılmıştır."
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