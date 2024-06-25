Konut fiyatlarındaki değişim oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksine göre, nisanda konut fiyatları yıllık yüzde 48,42 ile Ekim 2021'den bu yana en yavaş artışı kaydetti. Fiyatlar nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 oranında arttı.

Merkez Bankası verilerine göre nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 48,4 oranında artan konut fiyatları, yıllık bazda reel olarak yüzde 13,3 düşüş yaşadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Nisan 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 1257,7 oldu.

KFE, nisanda yıllık bazda nominal olarak yüzde 48,4 oranında artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 13,3 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyatları 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,1, 3,0 ve 1,9 oranlarında arttı.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 37,6, Ankara'da yüzde 58,9, İzmir'de yüzde 45,1 yükseldi.

Nisan ayında Türkiye genelinde bir konutun ortalama birim metrekare fiyatı ise 32 bin 443 lira oldu.

Aynı dönem itibarıyla İstanbul'da ortalama birim metrekare fiyat 46 bin 213 lira, Ankara'da 25 bin 609 lira ve İzmir'de 38 bin 29 lira olarak belirlendi.