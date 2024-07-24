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Konut ve tüketici kredilerinde yeni dönem

Konut ve tüketici kredilerinde yeni dönem
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Tüketicilerin korunmasını amaçlayan kanun teklifi komisyonda onaylandı. Bu teklif, tüketici ve konut kredisi sözleşmelerinin elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesine olanak tanıyan düzenlemeler içeriyor.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

14 maddelik yasa teklifi ile tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması ve zarara uğramasının engellenmesi hedefleniyor.

Kredilere online erişim

Düzenlemeyle, tüketici banka şubesine gitmeden, konut ve tüketici gibi kredi imkanlara ulaşabilecek.

 Tgrthaber'de yer alan habere göre tüketiciler sözleşmelere  bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla erişecek. Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak.

Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacak. Aynı hükümler, konut finansmanı kuruluşu ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak.

Etiketler konut kredi düzenleme ödeme
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